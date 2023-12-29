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        Haberler Gündem Politika AK Parti ve MHP adayları şekilleniyor: Seçime ayrı adaylarla girecekleri 22 il belli oldu! - Güncel haberler

        AK Parti ve MHP'nin seçime ayrı adaylarla gireceği 22 il belli oldu! İşte o iller

        AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde, 30 büyükşehirde iş birliği yapma kararının ardından, büyükşehir statüsünde olmayan diğer kentlerde de ittifak yapma kararı almıştı. Bu kapsamda, iki parti arasında 51 il için iş birliği planı netleşti. Buna göre MHP 24 ilde aday göstermeyerek AK Parti'yi destekleyecek. İki parti de 22 ilde ayrı aday göstererek yarışacak.

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 29.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:42
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        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
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        AK Parti’de 81 ildeki temayül yoklamaları tamamlandı. Sahada yapılan anket çalışmalarıyla çıkan isimler değerlendirildi. Şimdi sıra aday isimlerini belirlemeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak itibarıyla üst komisyonu toplayarak aday belirleme çalışmalarına başlayacak. Komisyon, Adana'dan başlayarak alfabetik sırayla illerin ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirleyecek. Netleşmeyen aday durumlarında, il bazında yeni anketler düzenlenebilecek. AK Parti kaynakları, bir hafta içinde adayların 30'a yakının belirlenebileceği görüşünde.

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        AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday çıkaracak. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde ise iş birliği planı netleşti. AK Parti ve MHP 22 ilde ayrı adaylar çıkararak yarışacak. Bu iller ise Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak sıralanıyor.

        AK Parti, kalan 29 ilin 24'ünde ise aday çıkaracak, 5 ilde MHP'yi destekleyecek. AK Parti'nin aday göstereceği ve MHP'nin de destekleyeceği iller ise Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olacak.

        AK Parti ve MHP'nin seçim işbirliği planı netleşti ancak ilçeler üzerindeki çalışmalar sürüyor.

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