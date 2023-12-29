Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: "Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi!"

THE SUN: SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali 'takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.