Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti: Kapımız Açık!
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa olayı sonrası Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek verdi ve maçın Dolmabahçe'de oynanabileceğini açıkladı
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçının Arabistan'ın Atatürk resimleri ve pankartlarına engel olması sonrası iptal oldu.
Beşiktaş Kulübü, iki takım için flaş bir açıklama yaptı.
Siyah beyazlı kulüp, "Kapımız açık" başlığıyla Süper Kupa maçının Dolmabahçe'de oynanabileceği çağrısında bulundu.
Yapılan çağrıda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullandı.
DİĞER KULÜPLERİMİZDEN DE DAVETLER GELDİ
Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'deki pek çok kulüpten Süper Kupa finali için davet geldi. İşte o paylaşımlar...