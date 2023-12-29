Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti: Kapımız Açık!

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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçının Arabistan'ın Atatürk resimleri ve pankartlarına engel olması sonrası iptal oldu.

Beşiktaş Kulübü, iki takım için flaş bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüp, "Kapımız açık" başlığıyla Süper Kupa maçının Dolmabahçe'de oynanabileceği çağrısında bulundu.

Yapılan çağrıda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullandı.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023

DİĞER KULÜPLERİMİZDEN DE DAVETLER GELDİ

Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'deki pek çok kulüpten Süper Kupa finali için davet geldi. İşte o paylaşımlar...

Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir. pic.twitter.com/yV5AhJOOe8 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 29, 2023

🇹🇷 Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!@TFF_Org @Fenerbahce @GalatasaraySK pic.twitter.com/qGdWxoX3uS — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 29, 2023

Bu akşam oynanması gereken Turkcell Süper Kupa finali öncesinde yaşananlarla ilgili olarak onurlu bir duruş sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerini yürekten tebrik ediyoruz.



Atatürk'ün muhafızlığını yapmış bir şehir olarak Turkcell Süper Kupa Finali için her iki… pic.twitter.com/1QoUypUfX9 — Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) December 29, 2023