Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek "Atatürk, kırmızı çizgimizdir" dedi
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ALİ SUNAL
"Yurtta sulh, cihanda sulh"
Atatürk
Galatasaray
Fenerbahçe
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DOĞA RUTKAY KAMAL
"Yurtta sulh, cihanda sulh"
Mustafa Kemal Atatürk
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EBRU AKEL
Bir dakika, ne dediniz.. ?! Duymadık..
Duruşumuz belli, çizgimiz net.
Başımız dik, sevgimiz tam.
ATATÜRK ATAM ♥️♥️♥️♥️
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletimindir.
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FİLİZ AKIN
“Dünyanın gördüğü en büyük lider olan Atatürk, kırmızı çigimizdir” diyerek
maça çıkmayıp yurda dönme kararı alan futbolun dev isimleri Galatasaray
ve Fenerbahçe'yi kutluyoruz
Yurtta sulh, cihanda sulh...
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SÜHA UYGUR
Yakışanı yaptınız…
İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…
Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.
Galatasaray
Fenerbahçe
Atamizindeyiz
Yurtta sulh cihanda sulh
Ne mutlu Türküm diyene...
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SEREN FOSFOROĞLU
Atatürk kırmızı çizgimizdir!
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MURAT ŞEKER
Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
Fenerbahçe
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GONCA VUSLATERİ
Helal olsun size! Helal olsun!
Fenerbahçe ve Galatasaray
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