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        Haberler Magazin Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir

        Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek "Atatürk, kırmızı çizgimizdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:56
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        • 1

          ALİ SUNAL
          "Yurtta sulh, cihanda sulh"
          Atatürk
          Galatasaray
          Fenerbahçe

        • 2

          DOĞA RUTKAY KAMAL
          "Yurtta sulh, cihanda sulh"
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 3

          EBRU AKEL
          Bir dakika, ne dediniz.. ?! Duymadık..
          Duruşumuz belli, çizgimiz net.
          Başımız dik, sevgimiz tam.
          ATATÜRK ATAM ♥️♥️♥️♥️
          NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
          Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletimindir.

        • 4
        • 5

          FİLİZ AKIN
          “Dünyanın gördüğü en büyük lider olan Atatürk, kırmızı çigimizdir” diyerek
          maça çıkmayıp yurda dönme kararı alan futbolun dev isimleri Galatasaray
          ve Fenerbahçe'yi kutluyoruz
          Yurtta sulh, cihanda sulh...

        • 6

          SÜHA UYGUR
          Yakışanı yaptınız…
          İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…
          Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.
          Galatasaray
          Fenerbahçe
          Atamizindeyiz
          Yurtta sulh cihanda sulh
          Ne mutlu Türküm diyene...

        • 7

          SEREN FOSFOROĞLU
          Atatürk kırmızı çizgimizdir!

        • 8

          MURAT ŞEKER
          Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
          Fenerbahçe

        • 9

          GONCA VUSLATERİ
          Helal olsun size! Helal olsun!
          Fenerbahçe ve Galatasaray

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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