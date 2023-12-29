Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir

SÜHA UYGUR

Yakışanı yaptınız…

İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…

Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.

Galatasaray

Fenerbahçe

Atamizindeyiz

Yurtta sulh cihanda sulh

Ne mutlu Türküm diyene...