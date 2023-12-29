Süper Kupa'nın iptalinin ardından gözler TFF'de! İstifa gelebilir

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Yaşananların ardından takımlar Türkiye'ye dönme kararı alırken Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama geldi. Açıklamada "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ: İSTİFA GELEBİLİR

Bu gelişmelerin sonrasında ise tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimine çevrildi. Kulislerde TFF yönetiminin istifa edeceği konuşulurken Riyad dönüşünde alınacak kararlar merakla bekleniyor.