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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'ye dönüyor! Süper Kupa final maçı ertelendi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'ye dönüyor!

        Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı! Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur maça çıkmama ve ülkeye dönme kararını Habertürk'e açıklarken Fenerbahçe de özel uçağını havalimanına erken çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:27
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        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi! Son dakika bilgisine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Habertürk'ten Çağatay Çelik'e yaptığı açıklamada ülkeye dönme kararı aldıklarını ve ortak açıklamanın yapılacağını duyurdu.

        Fenerbahçe de yaşanan gelişmeler üzerine takım uçağını havalimanına erken çağırdı.

        KRİTİK TOPLANTI SAATLER SÜRDÜ

        Suudi yetkililerin, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartlarına sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine patlak veren krizin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Dursun Özbek ile Ali Koç toplantı yaptı. Riyad'da gerçekleşen ve toplantı iki saate yakın sürerken sonuç alınamaması üzerine takımlara otellerinizden ayrılmayın talimatı verildi.

        ATATÜRK PANKART VE TİŞÖRTLERİNE İZİN ÇIKMADI

        Müsabaka öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunması planlanırken pankart ve tişörtlerin taşınması ve giyilmesine Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından izin verilmedi.

        KULÜPLER YURDA DÖNME KARARI ALDI

        Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin müsabakaya Atatürk görseli bulunan tişörtlerle çıkmak istedi.

        Galatasaray, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı ve soyunma odasındaki hazırlıklara da son verdi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı.

        Fenerbahçe de yaşanan gelişmelerin ardından maça çıkmama ve ülkeye dönmeye karar verdi.

        ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

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        TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyor.

        TFF: DEZENFORMASYON!

        TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK, İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

        FENERBAHÇE'NİN PANKARTINI POLİS ALDI!

        Edinilen son bilgilere göre; İstklal Marşı krizinin FIFA talimatları gereğince aşılmasının ardından pankart krizi devam etti. Kulüpler, pankarta izin verilmemesine tepki gösterirken bunun ardından Suudi Arabistan polisinin soyunma odasına girip Fenerbahçe'nin pankartını aldığı öğrenildi.

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