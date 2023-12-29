Türkiye’nin gündemine oturan Seçil Erzan davasının duruşma tutanaklarının çözümü yapıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ortaya çıkan kayıtlara göre duruşma, 9 saat 12 dakika 6 saniye sürdü.

İki şikâyetçinin iddianamesinin kabul edilmesiyle hakkında istenen ceza 256 yıla çıkan Seçil Erzan’ın duruşmadaki tüm ifadeleri ortaya çıktı. Mahkeme başkanı tarafından sorulan “Evet, hakkınızda nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından davalar açılmış. Nedir savunmanız? Sizi dinliyoruz” yönündeki ilk soruya Erzan detaylı cevap verdi.

Her şey o gereksiz öz güvenle başladı. Ben yaparım öz güveniyle başladı. Benim görmezden geldiğim küçük sandığım şeyler meğerse çok çok boyumdan büyük işlermiş. Hayat, banka müdürü Seçil Erzan olmaktan çok çok daha zormuş bu hayat.

Seçil Erzan ilk soruya şu şekilde yanıt verdi: "Teşekkür ederim. Benim kişisel ve toplumsal yaşantımdaki bir çuval inciri berbat edip ya da tüm hayatımı tarumar etmem o ilk kendime gereksiz olan öz güvenim, herkese evet deyişim, hayır diyemeyişim, her şeyi ben çözerim edası ve ilk gereksiz sorumluluğu üzerime almayla o ilk hareket bütün hayatımın bu durumuna gelmesinde yeterli oldu.

MAHKEME BAŞKANI İLE ERZAN'IN DİYALOĞU

Duruşmanın çözülen SEGBİS kayıtlarında Seçil Erzan, her şeyin 2020’den sonra başladığını iddia etti. Duruşmada Galatasaray camiasında bulunan bir kişiden ilk parayı nasıl aldığını da anlattı. İşte o diyalog…

Mahkeme Başkanı: 2020 yılından sonra.

Seçil Erzan : 2020 yılından sonra yine bana parasına gayri kaydi bir kazançla çoğaltmak isteyen birisi parasını teslim etti.

Mahkeme Başkanı: 2011'de. Florya'dayken evet.

Seçil Erzan : Ben Florya'dayken hiçbir sorun yoktu hiç kimseye benim borcum harcım yoktu 2020 yılına kadar. Bir şekilde gidiyordu. Verdiğim sözü tutuyordum. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım ama onlara artı fazladan vermiştim. Sonra 2020 yılında yine bir beni tanıyan bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti.

Mahkeme Başkanı : Kim bu insan?

Seçil Erzan : Galatasaray camiasından birisi.

Mahkeme Başkanı : Evet. Kim?

Seçil Erzan : Sonra beyanda bulunabilir miyim?

Mahkeme Başkanı : İsmini söylemek istemiyor musun?

Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan: Yazılı beyanda bulunacağız efendim.

Mahkeme Başkanı : Tamam

Seçil Erzan : Onun...

Mahkeme Başkanı : 2020 yılında parasını teslim etti evet.

Seçil Erzan : Evet. Onun o dönemde iş o dönemde kulüpten ayrıldı ve bu arada ben ona bir şekilde her istediğinde normal hayatını devam ettirmek için ödemelerini yapması için para ödüyordum veriyordum her istediğinde, hayır diyemiyordum.

Mahkeme Başkanı : Yani size belli bir miktar para aslında verdi, elden teslim etti.

Seçil Erzan : Evet elden evet.

Mahkeme Başkanı : Parasından ihtiyaç oldukça sizden istiyordu, siz de o paradan ihtiyacı olduğu kadar miktarını ona gönderiyordunuz.

Seçil Erzan : Evet ama ben o parayı o arada değerlendiriyordum da, altın almıştım satmıştım ama istediği para bana verdiği paradan çok çok çok fazla olmaya başladı ve ben orada hayır diyemedim.

Mahkeme Başkanı : Sürekli herhalde bir para giriş çıkışı oluyordu bu kişinin hani?

Seçil Erzan : Hayır, bir defa oldu ve çok yüklü bir miktar değildi 300 bin dolar gibi bir şeydi.

Mahkeme Başkanı : İlk size verdiği 300 bin dolar.

Seçil Erzan : Evet evet.

CUMHURİYET SAVCISINA, ERZAN "TAMAM" DEDİ

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Cumhuriyet Savcısı, Seçil Erzan’a ‘İlk kim geldi size’ sorusunu yöneltti. Bu soru, Seçil Erzan’ın 2020’de Galatasaray camiasında para getiren kişinin ayrıntılarına uzandı. İşte Fatih Terim’in isminin geçtiği o diyalog...

Mahkeme Başkanı : Buyurun Savcı Bey.

Cumhuriyet Savcısı : Şimdi Başkanım, Avukat Bey'lerin sorularıyla da Avukat Hanım'ın sorusuyla da tekrardanben kendi sorduğum soruya dönüş yapacağım çünkü siz şey dediniz, "Bu şuna referans oldu, o onun referansıyla geldi. O onun referansıyla geldi." İlk kim geldi size ilk? Yani burada müşteki tek tek saymayayım. Burhan Taşpolat mı, Buse Terim Bahçekapılı mı, Terim Arıcan mı, Bülent Çeviker mi kim?

Seçil Erzan : Savcı Bey'e söylemiştim ilk olduğunu "İsmini açıklayacağım" demiştim o dönemde bir, 300 bin dolardan bahsetmiştim.

Cumhuriyet Savcısı : Şunu sorayım; müştekiler arasında var mı?

Seçil Erzan : Yok.

Cumhuriyet Savcısı : Çünkü sordu Avukat Bey "Yok" dediniz o yüzden.

Seçil Erzan : Yok müştekiler arasında yok.

Mahkeme Başkanı : Artık herkes anladı yani kim olduğunu buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi?

Seçil Erzan : Herkes onun sözüne güveniyordu biliyordu. Ne kadar oldu yani...

Mahkeme Başkanı: Yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi?

Seçil Erzan : Tamam.

ERZAN, TERİM'İ Mİ İMA ETTİ?

Seçil Erzan’ın duruşmada ismini vermek istemediği Galatasaray camiasındaki bu kişi merak konusu oldu. Erzan’ın ilk 300 bin dolar aldığı bu sır kişinin o dönem Galatasaray’ın teknik Direktörü olan Fatih Terim’i ima ettiği değerlendiriliyor.

"TERİM’İN FİNANSAL İŞLERİNİ YAPTIM"

Seçil Erzan gözaltına alındığı sırada savcılıkta geniş çaplı bir ifade vermişti. Savcılık tarafından Fatih Terim’le ilgili soruya Erzan, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim. Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım."