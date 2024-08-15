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        Haberler Gündem Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 01:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:08
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        Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
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        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil 5 Nisan Mahallesi Öğretmen Caddesi'nde 2 yayaya çarptı.

        Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup da otomobildeki kişilere saldırdı.

        Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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