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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı

        Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düşerek ters döndü. Kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:52
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        • 1

          Bismil'e bağlı kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü.

        • 2

          Ters dönen otomobildeki aynı aileden H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı.

        • 3

          İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        • 5

          İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        • 6

          Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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