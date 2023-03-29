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Diyarbakır'da ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler

Diyarbakır'da iki aile arasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından, yakınları öldürülen aile, husumetlilerine ait 5 evi ateşe verdi

Giriş: 29.03.2023 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
DHA

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından 5 ev, karşı taraf tarafından ateşe verildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA'nın haberine göre; olay, gece saatlerinde Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Mart Cumartesi günü iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

5 EV ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, iddiaya göre, 2 ölümle sonuçlanan olayın ardından, husumetli tarafın ailesine ait 5 ailenin evi ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Jandarma ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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