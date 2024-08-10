Diyarbakır'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Diyarbakır Bismil'de kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi Millet Bahçesi kavşağında Muhammed A. (17) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile motosikletteki Abdulkerim A. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullandığı için para cezası uygulandığı öğrenildi.