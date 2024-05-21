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        Diyarbakır'da kenevir tarlası

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:35
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        Diyarbakır'da kenevir tarlası
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        Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 3 noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​

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        #Diyarbakır
        #kenevir
        #uyuşturucu
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