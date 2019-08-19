Diyarbakır'da yaşanan internet kesintisinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Sabah saatlerinde başlayan kesinti devam ediyor. Kesintinin ne zamana kadar süreceği hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İNTERNET SORUNU GİDERME

-Windows'ta ağ bağlantısı sorunlarını giderme

Windows’un sorunu çözmenize yardımcı olmasına izin verin. Sorununuzu tanılayıp çözmesi için Ağ sorun gidericisini çalıştırmayı deneyin.

Bildirim alanındaki ağ simgesine sağ tıklayıp Sorunları giderin'i seçerek Ağ sorun gidericisini açın.

-Modeminizi veya yönlendiricinizi yeniden başlatın

Bu, İnternet servis sağlayıcınıza (ISS) yeni bir bağlantı oluşturmaya yardımcı olur. Bunu yaptığınızda Wi-Fi ağınıza bağlı olan herkesin bağlantısı geçici olarak kesilir.

Modeminizi ve yönlendiricinizi yeniden başlatmak için uyguladığınız adımlar farklılık gösterebilir, ancak genel adımlar şunlardır:

Yönlendiricinin güç kablosunu güç kaynağından çıkarın.

Modemin güç kablosunu güç kaynağından çıkarın.

Bazı modemlerde yedek pil vardır. Bu nedenle, modemi çıkarttığınızda ışıklar sönmüyorsa modemin pilini çıkarın.

En az 30 saniye kadar bekleyin.

Modemin pilini çıkartmanız gerektiyse pili yeniden takın.

Modemi güç kaynağına yeniden takın. Modemin ışıkları yanıp sönmeye başlar. Bunların yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.

Yönlendiricinizi yeniden güç kaynağına takın.

Modem ve yönlendiricinin tamamen açılması için birkaç dakika bekleyin. Genellikle bu iki cihazın üzerindeki durum ışıklarına bakarak ne zaman hazır olduğunu anlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan yeniden bağlanmayı deneyin.