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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da gençler piknik alanını temizledi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da gençler piknik alanında temizlik yaptı

        Diyarbakır'da bir araya gelen bir grup genç, Dicle Üniversitesi (DÜ) piknik alanında temizlik yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis Gençlik Lideri Duygu Can, çalışma ile çevre bilincini artırmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:50
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        Diyarbakır'da gençler piknik alanını temizledi
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        Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Ofis öncülüğünde, DÜ Piknik Alanı'nda bir araya gelen Dicle Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü, Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) ve Lets Do It il temsilciliği üyeleri, piknik alanında temizlik yaptı.

        Toplumda çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan izmarit, pet, cam şişe, gıda ambalajları ve diğer katı atıklar, konteynere bırakıldı.

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        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis Gençlik Lideri Duygu Can, çalışma ile çevre bilincini artırmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

        "Dünya Temizlik Günü" kapsamında gönüllülerle ve kulüp öğrencileriyle beraber piknik alanında temizlik yaptıklarını kaydeden Can, şöyle konuştu:

        "Burayı tercih etmemizin nedeni, çevredeki çöplerin aşırı olması ve görüntünün insanları rahatsız etmesiydi. Temiz bir dünya için ben de varım diyerek gönüllülerimizle birlikte bu çalışmayı yaptık. Amacımız daha temiz ve güzel bir dünya oluşturmaktır. Bundan sonra buraya gelecek kişilerin geride temiz ve güzel bir alan bırakmalarını umuyoruz."

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