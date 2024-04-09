Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
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Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.