Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

        Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        • 2

          Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        • 3

          İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        • 5

          İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        Habertürk Anasayfa