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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da çocuklara 8 dalda spor | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da çocuklar hem spor yapıyor hem eğleniyor

        Diyarbakır'da çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda hem spor yapıyor hem de eğleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:55
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        Diyarbakır'da çocuklara 8 dalda spor
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        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların yaz aylarında vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacı ile planladığı Yaz Spor Okulları, 8 ayrı dalda 7-14 yaş aralığındaki 2 bin 750 çocuğun katıldığı kurslarla sürüyor.

        13 Eylül'e kadar devam edecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kursları, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda yapılıyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapma ve eğlenme imkanı bulan çocuklar, hem vakit geçiriyor hem de bedensel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler olarak yetişiyor.

        Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, kick-boks, jimnastik, sabah sporları, akıl-zeka oyunları olmak üzere 8 farklı branşta eğitim ve etkinliklerin yapıldığı kurslarda çocuklar, hem eğleniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

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        #yerel haberler
        #Diyarbakır
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