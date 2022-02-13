Diyarbakır'da bazı avukatlara FETÖ soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukatlar hakkında FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Z.T. ve A.L.B. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre; hakkında yakalama kararı bulunan avukat S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.