Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı

AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDPyi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019da başlattığı oturma eylemi 1151inci gününde sürüyor.

Diyarbakırdan Şeyhmus Çelebi 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Abdurrahman, Batmandan gelen Emine Eren de 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Cengiz Eren için evlat nöbetine dahil oldu.

Çelebi, gazetecilere, kavuşmak istediği kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kardeşinin ortaokulda öğrenciyken dağa götürüldüğünü ifade eden Çelebi, "Kardeşimi PKK'dan, HDP’den istiyorum. Kardeşimin akli dengesi yerinde değil. Kardeşimi istiyorum." dedi.

Emine Eren de ağabeyine kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Onu bulmadan gitmeyeceğim. Babam onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü. Annem ise yaşlı ve gözyaşı dökerek onu bekliyor." ifadelerini kullandı

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