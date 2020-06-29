Diyanet TV yaz Kur'an Kursu dersleri başlıyor. Diyanet TV kuran kursu programlarını yayınladı. Diyanet TV frekans bilgileri ve canlı izleme linki de haberimizde...

YAZ KUR'AN KURSU DERS PROGRAMI

KUR'ANI ÖĞRENİYORUM: 10:30

DİNİMİ ÖĞRENİYORUM: 11:00

KUR'AN OKUYORUM: 17:00

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H),Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43