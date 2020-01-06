Diyanet İşleri Başkanlığında personel alımı

06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların en az lisans düzeyinde 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmaları, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Şartları taşıyan adaylar, 7-20 Ocak tarihlerinde "dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.
Başvuru yapanlar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday sınava girmeye hak kazanacak. Söz konusu adayların 23-27 Ocak tarihlerinde 80 lira sınav başvuru ücreti ödemesi gerekecek.
Ödeme işlemi sınav başvuru formunun doldurulduğu internet adresi üzerinden sadece kredi kartı, banka veya bankomat kartı ile gerçekleştirilecek.
Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınava giremeyecek. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacak.
Yazılı sınav test usulünde 22 Ocak tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli
hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Sınavın nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacak.
Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kadro sayısınca yapılacak.
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