AA

Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle hizmet eden din görevlilerimize, cami dernek başkan ve üyelerine, vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum."

AA'nın haberine göre Erbaş paylaşımında, yurt dışında yapılan yardım ve gönüllülük faaliyetlerine ait görsellere de yer verdi.

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