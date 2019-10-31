Mevlid Kandili İslam dünyasındaki önemli günlerin başında geliyor. Bu yüzden tüm İslam aleminde Mevlid Kandili için hazırlıklar yapılıyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumgünü olarak Hicri Rebiülevvel ayının 11. gecesinde çeşitli ibadetlerle idrak edilen Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Diyanet İşleri 2019 kandil günleri takvimine göre Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ 2019 NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on birinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Böylece 2019'un son kandili de kutlanmış olacak.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir.

MEVLİD-İ ŞERİF OKUMANIN SEVABI VAR MIDIR?

Mevlid, tevhidle ilgili bazı bilgileri vermekle başlayan daha sonra Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatının bazı safhaları ile yüce ahlakını ve bir kısım mucizelerini anlatan dini-lirik bir şiir mecmuasıdır. XV. asrın başında, Süleyman Çelebi tarafından “Vesiletü’n-Necat” adı ile yazılmış olan bu mecmuanın; ölüm, doğum, sünnet, nikah gibi çeşitli vesilelerle yapılan toplantılarda, evlerde veya camilerde okunması zamanla adet haline gelmiştir. Mevlid okumak veya okutmak farz, vacip, sünnet veya müstehab değildir. Bu sebeple mevlit okumak veya okutmak dini yönden yapılması gereken bir görev değildir. Bu itibarla dini bir zorunluluk olarak görülmediği sürece, evlerde veya camilerde mevlid okunmasında veya okutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

DİYANET KANDİL GÜNLERİ 2019