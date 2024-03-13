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        Haberler Sağlık Diyaliz hastası genç, kadavradan yapılan böbrek nakille sağlığına kavuştu

        Diyaliz hastası genç, kadavradan yapılan böbrek nakille sağlığına kavuştu

        İzmir'de 5 yıldır diyaliz tedavisi gören Ferhat Akın, kadavradan yapılan böbrek nakliyle şifa buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:38
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        Kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu
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        Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, böbrek yetmezliği nedeniyle 'Periton Diyaliz' tedavisi gören 32 yaşındaki Akın'a 3 hafta önce aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği nakledildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, aile üyelerinin de kronik böbrek yetmezliği hastalığı yaşadığı için diyaliz tedavisi gördüğünü, kendisine de 5 yıl önce teşhis konduğunu belirtti.

        "EN BÜYÜK HAYALİM KAMP YAPABİLMEK"

        Nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu kaydeden Akın, şunları ifade etti: "Kendimi çok özgür hissediyorum. Artık evimin salonunda oturup, televizyon izleyebiliyorum. Kamp yapmayı çok severim ancak makineden dolayı yapamıyordum. Şimdi en büyük hayalim kamp yapabilmek. Organ bağışı yapan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana böbrek bağışının yapıldığı kadavra 5 kişiye daha şifa oldu. Her bağışlanan organ, bir kişiye can oluyor. Ben yaşadığımı 32 yaşında hissettim."

        Nakil ameliyatında görev alan Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen de Türkiye'de organ nakli olmayı bekleyen çok hastanın bulunduğunu, insanların organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar ise Akın'a hastanelerinde beyin ölümü gerçekleşen ve daha önce organlarını bağışlama kararı almış bir hastanın böbreğinin nakledildiğini kaydetti.

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