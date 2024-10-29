Diyabet hastalarına 5 yaşamsal öneri! Ansızın uyku basıyor, canınız sık sık tatlı çekiyorsa...

Son yıllarda diyabetin görülme sıklığı hızla artıyor. Yapılan çalışmalar, ülkemizde her 8 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu gösteriyor. Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Prof. Dr. İsmet Tamer, halk arasında 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabetin, özellikle sağlıksız yaşam alışkanlıkları nedeniyle günümüzde gençlerde hatta çocuklarda da yaygın hale geldiğini belirtti. Tamer, diyabetin ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın yanı sıra sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezite gibi faktörlerin de büyük rol oynadığını aktararak, "Diyabet kontrol altına alınmadığında kalp ve damar hastalıklarından böbrek yetmezliğine dek birçok ciddi hastalığa yol açabildiğinden tedavide gecikilmemesi gerekir. Ancak tedavinin başarılı olması için sadece ilaç kullanımı yeterli değildir; bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.