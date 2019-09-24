24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mobilya, yatak ve ev tekstili sektörü markası Yataş Grup, geçen yıl Mart ayında bir satın almayla bünyesine kattığı yeni markası Divanev’in ilk mağazasını İstanbul Dudullu’da açtı. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ve Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, markanın çalışmalarını ve hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen bir toplantıyla basınla bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Yataş Grup’un adıyla bütünleşen kalite, güven ve tasarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle bir süre önce yeni bir marka arayışına gittiklerini belirterek bu çerçevede Türkiye’de 40 yılı aşkın var olan Divan markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyledi.
Öztaşkın, mobilya sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen yeni bir marka oluşturmakta herhangi bir tereddüt yaşamadıklarının altını çizdi.
ÖNCELİK TÜRKİYE GENELİNDE GÜÇLÜ BAYİ AĞI
Divanev için ek bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını anlatan Öztaşkın, son üç yılda özellikle üretim tesislerine yaptıkları 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırımla, makine parklarını dünyanın en iyi teknolojileriyle donattıklarını ifade etti. Öztaşkın, bu yatırımın bir sonucu olarak üretim kapasitelerindeki artış ile Divanev ürünlerinin yüzde 90'ını Yataş Grup tesislerinde üreteceklerinin altını çizdi. Önceliklerinin Türkiye genelinde güçlü bir bayi ağı oluşturmak olduğunu belirten Öztaşkın, “Yurt dışında ise 2020’de bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi.
2020 HEDEFİ 100 SATIŞ NOKTASI
Divanev markasını oluştururken iyi ve kaliteli bir ev yaşamının herkesin hakkı olduğu fikrinden yola çıktıklarını belirten Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, “Yeni markamızla tüketicilerin ihtiyaçlarını, beğenilerini ve sosyoekonomik şartlarını da göz önüne alarak özgün ve tarz sahibi tasarımlara imza attık. Divanev, hem çeşit hem de fiyat aralığı olarak geniş bir hedef kitleye hitap edecek” diye konuştu.
Divanev için 65 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Yıldız, yılsonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve 2020 yılında Divanev ile 200 milyon TL ciro rakamını yakalamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Divanev’in istihdama sağlayacağı katkıya da değinen Yıldız, merkez çalışan, satış noktaları ve iş ortaklarıyla birlikte 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız en büyük hedeflerinin ise Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek olduğunu söyledi.
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