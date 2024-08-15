Temel giysiler kollu bir gömlek, bol bir pantolon ve bir tuniktir. Daha sonra bu pelerinin üzerine uzun kollu ve yanları yırtmaçlı etekli bir elbise olan jellaba eklenirdi. Çoğunlukla, tüm bunlar krem renklerinde ve parlak kumaşlarla işlenmiştir.