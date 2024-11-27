DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, konuşma seslerini tanımlamakta ve bu seslerin harfler ve kelimelerle ilişkisini öğrenmekte güçlük çekmeye neden olan bir öğrenme bozukluğudur. Aynı zamanda bir okuma engeli olarak da bilinen disleksi, dil işleme süreçlerini yöneten beyin bölgelerindeki bireysel farklılıklardan kaynaklanır.