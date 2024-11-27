Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Disleksi olduğunuzu nasıl anlarsınız? Okuma zorluğunun ardındaki gerçek: Disleksi hakkında bilmeniz gerekenler!

        Okuma zorluğunun ardındaki gerçek: Disleksi hakkında bilmeniz gerekenler!

        Disleksi, bireylerin dil öğrenme ve işleme becerilerini etkileyen, ancak zeka ile ilgili olmayan bir öğrenme bozukluğudur. Erken teşhis edilmediğinde, eğitim hayatında büyük zorluklara yol açabilir. Ancak doğru destek ve müdahalelerle disleksiyle yaşamı kolaylaştırmak mümkün. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okuma ve yazma zorlukları sadece çocuklukta değil, yetişkinlikte de karşımıza çıkabilir. Disleksi, bireyin akademik ve sosyal hayatını etkileyebilen yaygın bir öğrenme bozukluğu. Peki, disleksiyi nasıl fark ederiz ve neler yapabiliriz?

        • 2

          DİSLEKSİ NEDİR?

          Disleksi, konuşma seslerini tanımlamakta ve bu seslerin harfler ve kelimelerle ilişkisini öğrenmekte güçlük çekmeye neden olan bir öğrenme bozukluğudur. Aynı zamanda bir okuma engeli olarak da bilinen disleksi, dil işleme süreçlerini yöneten beyin bölgelerindeki bireysel farklılıklardan kaynaklanır.

        • 3

          Disleksi, zeka, işitme veya görme sorunlarından kaynaklanmaz. Çoğu çocuk, özel eğitim programları ve birebir rehberlikle bu zorluğun üstesinden gelebilir. Duygusal destek de öğrenim sürecinde kritik bir öneme sahiptir.

        • 4

          Disleksi için kesin bir tedavi olmasa da erken teşhis ve müdahale, en iyi sonuçları sağlar. Disleksi, bazen yıllarca fark edilmeden kalabilir ve yetişkinlikte ortaya çıkabilir. Ancak yardım almak için hiçbir zaman geç değildir.

        • 5

          DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ

          Disleksinin belirtileri, çocuğun okula başlamasından önce fark edilmesi zor olabilir. Ancak bazı erken belirtiler, bir sorun olduğunu gösterebilir. Çocuğunuz okul çağına geldiğinde, öğretmeni problemleri ilk fark eden kişi olabilir.

        • 6

          OKUL ÖNCESİ DÖNEM BELİRTİLERİ

          Geç konuşma

          Yeni kelimeleri öğrenmede yavaşlık

          Kelimeleri doğru oluşturamama, sesleri ters çevirme veya benzer kelimeleri karıştırma

          Harfleri, sayıları veya renkleri hatırlamakta güçlük

          Tekerlemeler öğrenmede veya kafiye oyunları oynamada zorlanma

        • 7

          OKUL ÇAĞINDAKİ BELİRTİLER

          Yaşa uygun seviyede okuma yapamama

          Duyulan bilgileri işleme ve anlamada güçlük

          Sorulara yanıt verirken doğru kelimeyi bulmada zorlanma

          Sıralamaları hatırlamada güçlük

          Harf ve kelimelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmede zorlanma

          Bilinmeyen bir kelimenin telaffuzunu çıkaramama

          Yazım hataları yapma

          Okuma ve yazma gerektiren görevlerde uzun süre harcama

          Okuma içeren aktivitelerden kaçınma

        • 8

          ERGENLER VE YETİŞKİNLERDE BELİRTİLER

          Sesli okuma da dahil olmak üzere okuma zorluğu

          Yavaş ve emek gerektiren okuma ve yazma

          Yazım hataları

          Okuma gerektiren görevlerden kaçınma

          İsimleri veya kelimeleri yanlış telaffuz etme

          Paragrafları yeniden okumadan anlamakta zorluk

          Hikaye özetlemekte zorlanma

          Yabancı bir dil öğrenmede güçlük

          Matematik problemlerinde zorlanma

        • 9

          DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

          Bir çocuk, anaokulu veya birinci sınıf gibi erken yaşlarda okumayı öğrenmeye hazırdır. Ancak disleksi olan çocuklar bu beceriyi öğrenmekte zorluk çeker.

        • 10

          Çocuğunuzun okuma seviyesi beklenenin altında ise veya diğer belirtileri fark ediyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Disleksi tedavi edilmediğinde, çocuklukta yaşanan okuma güçlükleri yetişkinlikte de devam edebilir.

        • 11

          DİSLEKSİNİN NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

          Disleksi, okuma yeteneğini sağlayan beyin bölgelerindeki bireysel farklılıklardan kaynaklanır ve genellikle aile içinde görülür. Disleksiye yatkınlık, dil işleme ve okuma becerilerini etkileyen genlerle ilişkilidir.

        • 12

          DİSLEKSİNİN SONUÇLARI VE KOMPLİKASYONLARI

          Tedavi edilmediği takdirde disleksi, çeşitli sorunlara yol açabilir:

          Eğitim Sorunları: Okuma, diğer dersler için temel bir beceri olduğundan, disleksisi olan bir çocuk sınıf arkadaşlarına göre dezavantajlıdır ve çoğu derste zorlanabilir.

          Sosyal Sorunlar: Tedavi edilmezse, düşük özgüven, davranış problemleri, kaygı, saldırganlık ve sosyal geri çekilme gibi durumlar görülebilir.

        • 13

          Yetişkinlikte Problemler: Okuyup anlayamama, bireyin potansiyeline ulaşmasını engelleyerek uzun vadede eğitimsel, sosyal ve ekonomik etkiler yaratabilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Habertürk Anasayfa