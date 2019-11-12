Microsoft’un oyun tutkunlarını için geliştirdiği Xbox One S All-Digital Türkiye’de satışa çıktı. Disk sürücüsü bulunmayan konsol, kullanıcılarına dijital bir oyun deneyimi sunuyor.

Ön siparişle yeni çıkacak oyunlara önce sahip olmaya olanak tanıyan Xbox One S All-Digital, ön yükleme özelliğiyle de oyunları çıktıkları an oynama fırsatı sunuyor.

Disksiz yapısıyla dikkat çeken Xbox One S All-Digital’in tamamen dijital oyunlardan oluşan ve her yerden erişilebilen kütüphanesinin arkasında bulut teknolojisi yer alıyor.

Kullanıcılar, oyunlarını, kayıtlarını, yedeklerini bulutta saklayabiliyor ve istedikleri yere taşıyabiliyor. Türkiye’de ilk olarak Hepsiburada ve Vatan Bilgisayar’da 2300 TL seviyesindeki fiyatla satışa sunulan Xbox One S All-Digital, içerisinde Sea of Thieves, Minecraft ve Forza Horzion 3 oyunları ön yüklü olarak geliyor.

OYUNLARI ÇIKTIKLARI AN OYNATIYOR

Ön sipariş ve ön yükleme imkanlarıyla gelen Xbox One S All-Digital’de oyunlar çıktıkları an oynanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Xbox Game Pass ile 100'ün üzerinde oyunu indirerek dijital oyun kütüphanesini genişletebiliyor. Xbox konsolları ve PC’lere özel bir servis olan Game Pass, aylık 29.99 TL fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

4K çözünürlüğüyle Ultra HD video akışı sunan üründe, 1TB HDD depolama alanı barındırıyor. Xbox One S All-Digital içerisinde 8 çekirdekli 1.75 GHz Custom Jaguar işlemci, 1.4 teraflopluk ekran kartı ve 8 GB DDR3 RAM bulunuyor.