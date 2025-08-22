Habertürk
        Dışişleri'nden Süleymaniye'deki gelişmelere ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Süleymaniye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu

        Giriş: 22.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:29
        Dışişleri'nden Süleymaniye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

        Süleymaniye'de Talabani krizi
        Süleymaniye'de Talabani krizi

        Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." dedi.

        Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır."

        Habertürk Anasayfa