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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Son 2 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3
puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen
sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alandan başlanarak ilan edilen her pozisyonunun 10 katına kadar aday 10-21 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.
KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.
AA'nın haberine göre; başvuruda bulunacak adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması isteniyor.
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 29 mühendis alınacak.
Sınav başvuruları 2 Ocak Perşembe günü başlayacak ve 16 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de sona erecek. Başvurular, Dışişleri Bakanlığının "https://sinav.mfa.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat
yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 50 MÜHENDİS ALACAK
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 sözleşmeli mühendis alınacak.
Başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSS (B) Grubu sınavının KPSSP3 puan türünden en az 60 almış olması, fakültelerin belirtilen bölümlerden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olması gerekiyor.
Adayların başvurularını istenilen belgelerle birlikte 27 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapması gerekiyor.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden duyurulacak.
Sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar bakanlığın internet sitesi "www.adalet.gov.tr" üzerinden yapılacak.
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