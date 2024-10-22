Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçırırken yakalanan Büyükelçilik personelinin işine son verildiğini açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'ye uyuşturucu kaçıran Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği personelinin yakalanmasının ardından Şubat 2023'te işine son verildiğini belirtti.

Personelin, olayda kullandığı aracın Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ait olduğu bilgisinin doğru olmadığı, otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğu ifade edildi.

Haberlerde bahsi geçen diğer iki kişinin ise Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.