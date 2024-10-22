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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçırırken yakalanan Büyükelçilik personelinin işine son verildiğini açıkladı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçırırken yakalanan Büyükelçilik personelinin işine son verildiğini açıkladı

        Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli sözleşmeli personelin Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığı ve işine son verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:01
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        Dışişleri, uyuşturucu kaçıran görevlinin işine son verdi
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'ye uyuşturucu kaçıran Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği personelinin yakalanmasının ardından Şubat 2023'te işine son verildiğini belirtti.

        Personelin, olayda kullandığı aracın Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ait olduğu bilgisinin doğru olmadığı, otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğu ifade edildi.

        Haberlerde bahsi geçen diğer iki kişinin ise Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.

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