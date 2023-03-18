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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Avrupa Parlamentosunun 'AB-Ermenistan İlişkileri' raporuna eleştiri

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun 'AB-Ermenistan ilişkileri' raporunun ardından açıklama yaptı. Bakanlık, raporda yer alan 1915 Olayları iddialarının hukuk dışı olduğunu ve geçerliliği bulunmadığını belirtti.

Giriş: 18.03.2023 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Avrupa Parlamentosunun 'AB-Ermenistan İlişkileri' raporuna eleştiri
AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda 1915 olaylarıyla ilgili iddialara ilişkin, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun “AB-Ermenistan İlişkileri” başlıklı raporu hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA

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