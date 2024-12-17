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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:01
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        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir.

        Keza, İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.

        Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

        Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz."

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        #dışişleri bakanlığı
        #israil
        #gazze
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