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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı İsrail parlamentosunun 'Filistin' kararını kınadı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı İsrail parlamentosunun 'Filistin' kararını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir karar alan İsrail Parlamentosu Knesset'i kınadı. Bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:52
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        Dışişleri'nden İsrail parlamentosuna kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir karar almasını kınadı. Bakanlık, Filistin'in uluslararası hukukun gereği kurulmasını vurgularken, bu kararın hükümsüz olduğunu belirtti.

        Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz.

        İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir.

        Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

        1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir."

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