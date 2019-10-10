10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bazı yabancı haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının terör unsurlarını ortadan kaldırmak, sınırın Suriye tarafındaki terör tehdidini bertaraf etmek, güvenli bir bölge oluşturmak, bölgeye istikrar getirmek, yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlamak şeklinde sıraladı.
Çavuşoğlu, güvenli bölge için "Derinlik 30 kilometre olacak. Bazı bölgelerde biraz daha fazla, bazı yerlerde biraz daha az olabilir." ifadelerini kullandı.
Harekatla sivillerin değil, teröristlerin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu harekat orantılı, ölçülü ve sınırlı olacak. Daha önce yaptığımız gibi siviller korunacak. Teröristlerin, sivilleri kalkan olarak kullanmayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.
" DEAŞ'LILARIN BULUNDUĞU KAMPLAR VE HAPİSHANELER"
Çavuşoğlu, DEAŞ'lıların tutulduğu kamplar ya da hapishanelerdekilerin durumlarının ne olacağı sorusunu yanıtlarken, bu kamplar ya da hapishanelerin oluşturulacak güvenli bölge içinde kalması durumunda Türkiye'nin sorumlu olacağını, bölgenin dışında kalırsa ABD veya diğerlerinin bunlardan sorumlu olması gerektiğini vurguladı.
Güvenli bölgeden daha güneyde kalacak kamplar ve hapishanelerden sorumlu olmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Biz oraya ulaşamayız. ABD ve diğerleri güneyde kalacaklarını net olarak söylediler. Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim sorumludur. Kamplar ya da hapishaneler güvenli bölge içinde kalırsa biz gerekeni yaparız."
ABD'NİN PKK/YPG'YE SAĞLADIĞI SİLAHLAR
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kendisine yönelik terör tehdidi nedeniyle gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bizim ilçelerimize ve köylerimize sınırın öbür tarafından son bir yılda binden fazla saldırı ve taciz geldi." dedi.
PKK/YPG'lilerin elinde gelişmiş silahlar bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"PKK'lıların elinde tanksavar silahları, roketler, insansız hava araçları ve benzeri silahlar var. Askeri istihbaratımıza göre, PKK'lıların ağır silahları, gelişmiş silahları bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu ABD tarafından sağlandı. Daha 3 gün önce bile kamyonlar dolusu silah terör örgütüne verildi."
"SİYASİ ÇÖZÜM OLURSA ADANA MUTABAKATI UYGULANABİLİR"
Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı hakkındaki bir soru üzerine, şunları kaydetti:
"Suriye'de siyasi bir çözüm olursa bunu konuşabiliriz ama rejim örneğin şu anda ülkenin kuzeydoğusunu kontrol edemiyor. O zaman rejim, bu Adana Mutabakatı'nı nasıl uygulayacak? Oradan Türkiye'ye gelen terör saldırılarını nasıl engelleyecek veya teröristleri imha edecek? Bunu yapamazlar.
Şu andaki harekatımız aslında bu protokolden de kaynaklanan haklarımız temelinde yürütülüyor. Rejim, şu anda bu anlaşmayı yerine getiremiyor. Siyasi bir çözüm olursa Adana Mutabakatı tabii ki iki taraf tarafından da uygulanabilir."
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