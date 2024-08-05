Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan, dün Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay’ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.