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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

        Mısır'da diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:42
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        Bakan Fidan Sisi ile bir arada
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarına devam ediyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

        Bakan Fidan, dün Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay’ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

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        #hakan fidan
        #mısır
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