Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi
Mısır'da diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
Bakan Fidan, dün Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay’ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.