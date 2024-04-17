Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da konuştu: Yaşananların temelinde Gazze'deki zulüm var

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Katar'ı ziyaret eden Dışişleri Bakan'ı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Bugün bölgemizdeki son gelişmeleri de ele aldık. İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel çatışma riskini barındırdığını başından itibaren ifade etmiştik. Geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar bölgede savaş ihmalinin uzak olmadığını hepimize gösterdi. Bu risk maalesef devam etmekte. Bazı görüşmelerimiz oldu. Bu çalışmalarımız sürdürmekte, itidal mesajlarımızı ilgili taraflara iletmekteyiz" dedi.

"MAĞDUR OLAN NE İSRAİL NE İRAN" "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. 13 Nisan'da yaşananlar bizim için önemli dersler ortaya koymakta. Uluslararası hukuk herkesi bağlayıcıdır. Küresel istikrarın anahtarı uluslararası hukuka uyulmasıdır. Netanyahu'nun bölgemizi savaşa sürüklediği aşikardır. Netanyahu'yu destekleyenler durumlarını gözden geçirilmelidir. Gazze'de İsrail tarafından uygulanan şiddet ve zulüm yatmaktadır" diyen Bakan Fidan, sözlerini "Şu anda mağdur olan ne İsrail ne İran'dır. Mağdur olan Gazze'deki halktır. İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararı ve Uluslararası Adalet Aldığı tedbirleri harfiyen uygulaması şarttır. Bir an önce ateşkes sağlanmalıdır. Sonrasında iki devletli çözüm için ivedi adım atmalıyız." ifadeleriyle sürdürdü.

REKLAM "FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Dışişleri Bakanı, "ABD başta olmak üzere ortak tutum sergilemeleri ve İsrail'e d ur demeleri gerekmektedir. Bugün kıymetli mevkidaşım Şeyh Muhammed ile ortak adımları değerlendirdik. Türkiye olarak Katar'ın ateşkes için yürüttüğü çatışmaları destekliyor, kendilerini destekliyoruz" diye konuştu. Bakan Fidan, "Tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görmekteyiz. Nihai amacımız kalıcı ve adil barışın tesisidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum, kıymetli kardeşime tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

AL SANİ: ARABULUCUK ROLÜMÜZ SINIRLI Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise "Katar devleti başlangıçtan beri olumlu şekilde bu görüşmelerin sürdürülmesi ve her zaman taraflar arasında buzları eritmek için çalışmalara devam etti. Bu görüşmeler aylar aldı. Çok geniş anlaşmazlıklar vardı. Ortaklarımızla bu meselede özellikle ABD ve Mısır'la bu uçurumun üstesinden gelebilmek için çalışmalarımız oldu. Arabuluculuk rolümüz sınırlıdır. Bazı konuları tabii ki ortadan kaldıramıyoruz" ifadelerini kullandı. Katar Dışişleri Bakanı, "Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten bu çalışmalar, görüşmelerin önemi tabii ki savaşların durdurulması, rehinelerin salıverilmesine odaklanmış. Arabuluculuğu kötülemek için çalışmalar var. Şu anda bir genel değerlendirme sürecine girdik. Hem arabuluculuğu değerlendiriyor hem tarafların durumunu değerlendiriyoruz. Biz insani yönden bu yaklaşımı yaptık. Bizim ulusal düzeyimiz, çalışmalarımız Filistinli kardeşlerimizi korumaktır. Bazı politikacılar, dar çıkar peşinde olanlar burada bizi kötüleyerek seçim çalışmaları da yapıyorlar. Katar'ın rolünü küçümsüyorlar. Maalesef çok yıkıcı açıklamalarda bulundular. İnsani rolümüze bağlıyız ancak bunun da sınırı vardır. Bizim gücümüzle sınırlıdır bu. Biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"ÇABALARIMIZ VAR" Bakan Fidan, gelen bir sorunun ardından "Hem sayın Başbakan ifade ettiler, Türkiye-Katar arasında özellikle Filistin meselesinde çok yoğun bir koordinasyon mekanizması bulunmaktadır. Liderlerimiz düzeyinde de görüşmeler devam etmekte. Kıymetli mevkidaşım Şeyh Muhammed'le hem temas grubu hem ikili görüşmelerimizde sürekli koordinasyon içindeyiz. Türkiye ile Katar Hamas'la sağlıklı ilişkisi olan ender ülkelerden ikisidir. Bizim özellikle şu anda yürütülmekte olan ateşkes görüşmelerinde elimizden ne geliyorsa onu yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Katarlı ve Mısırlı kardeşlerimizin ortaya koydukları çabaya ne tür destek verebiliriz? Bununla ilgili çabalarımız oluyor. Bunları yaparken Katarlı kardeşlerimizle sürekli koordinasyon içindeyiz. Özellikle ateşkesle ilgili anlaşmaların yürütülmesi kendileri önemli rol oynamakta. Biz bu role daha nasıl katkı sunabiliriz. İnsani yardımlar konusunda ciddi koordinasyonumuz var. Çatışmanın yayılması için neler yapabiliriz? Bu konuda görüş alışverişlerimiz var. Ortak bir strateji ve görüş oluşturma konusunda yoğun çalışmalarımız var. Bu çalışmaları başta BM olmak üzere diğer siyasi aktörlere nasıl iletebiliriz? Aramızdaki koordinasyon çok yoğun ve devamlı nitelik taşımakta." yanıtını verdi.