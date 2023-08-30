Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov ne zaman görüşecek? Rusya'dan açıklama
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek" dedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
Zaharova yaptığı açıklamada, "Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek" ifadelerini kullandı.
Zaharova geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fidan ile Lavrov'ın yakın zamanda Moskova'da görüşeceğini bildirmişti.
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