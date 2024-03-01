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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

        3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) uluslararası görüşmelere sahne oluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:01
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        Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi.

        Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışına katıldı. ( Fotoğraf: Anadolu Ajansı )

        Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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