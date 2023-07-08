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        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 21:15
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
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        Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

        Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #hakan fidan
        #Blinken
        #haberler
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