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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 30.01.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine başvuru adaylığının ayrı ayrı değerlendirme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir tutum olacak.

Biz ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz, Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir tutumumuz olabilir diyor. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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