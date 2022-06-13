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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan ile Adalar gerilimine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Biz gerginlikten yana değil işbirliğinden yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısından önce ben olumsuz bir şey demeyeceğim sizden de beklentimiz bu yönde demesine rağmen, basın toplantısında gergin açıklamalarda bulundu. Olumsuz yaklaşanın kim olduğunu göstermek için bunu söylüyorum.

"F-16'LAR İÇİN LOBİ YAPILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde ya da AB'de bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil. Esas Yunanistan halkı ve Rum halkı burada Türkiye'nin gücüyle ilgili ne diyor. Biz gerginlikten yana değil işbirliğinden yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var, uluslararası topluma gidiyor, ağlıyor. Sorunların bazılarını müzakere ederek çözebiliriz, buna her zaman hazır olduğumuzu gösterdik.

KKTC ile Türkiye arasında bağları koparmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor ancak kimse bizim bağlarımızı koparamaz."