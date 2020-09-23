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İngiliz arazi taşıtı üreticisi Land Rover, Discovery Sport modelinde yeni bir motor seçeneğini Türkiye'de satışa sundu.

Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamada, Discovery Sport Plug-In Hybrid olarak adlandırılan modelin kaputunun altında 3 silindirli 1.5 litre ve 300 beygir gücünde hibrit motorun yer aldığı belirtildi.

Gücünü dört tekerleğe birden aktaran aracın, 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamladığı, WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede de 1.6 litre yakıt tükettiği açıklandı.

Aracın tamamen elektrikli olarak da 64 kilometrelik bir menzilinin bulunduğu kaydedildi.

Discovery Sport'un yeni motor seçeneği ile başlangıç fiyatı da aşağı çekilmiş oldu. 2 litrelik dizel motora sahip Discovery Sport 907 bin TL seviyesinden satışa sunulurken, 1.5 litrelik Plug-In hibrit versiyon ise 875 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Öte yandan, yeni motor ile Discovery Sport müşterilerinin daha düşük tutarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri de mümkün olabilecek.

Hali hazırda satışta olan 2 litrelik dizel motora sahip bir Discovery Sport'un yıllık MTV'si 4 bin 670 TL iken, 1.5 litrelik hibrit versiyonun MTV'si ise bin 678 TL tutarında. Rakamlar, Discovery Sport'un yeni motoru ile yıllık MTV'sinin yüzde 64 oranında azaldığını ortaya koyuyor.