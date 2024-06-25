Diş taşından kurtulmanın ve önüne geçmenin yolları nelerdir?

3. AĞIZ YIKAMA SUYU KULLANIN

Dişlerdeki plağı gidermeye yardım etmek için formüle edilmiş bazı ağız yıkama suları vardır. Bunlar genellikle plağı gevşetmeye yardımcı olur, böylece dişlerini fırçalamanız ve diş ipi kullanmanız daha etkili olur. Diş fırçalama ve diş ipi kullanmayla birlikte bu ağız yıkama sularından birini günde bir kez kullanmanız, diş sağlığınızı iyileştirebilir ve diş taşını önleyebilir.