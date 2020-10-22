Diş sağlığı hizmetlerinde mesai düzenlemesi yapılacak

AA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Covid-19 Normalleşme Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri hakkında, tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, Covid-19 salgını sürecinde Bakanlık tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren sağlık hizmetleri konusunda da bazı tedbirlerin alındığı, süreç içerisindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli bazı düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Salgının devam etmesi ve seyri dikkate alındığında diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesinin gerektiği vurgulandı.

Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütünün önerileri ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda alınacak önlemler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumunun devam edebilmesi açısından bazı çalışmaların tamamlanmasının gerektiği ifade edildi.

"TÜM KURUMLARDA TRİAJ BİRİMLERİ OLUŞTURULACAK"

Kovid-19 Normalleşme Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri hakkında alınması gereken önlemler şöyle sıralandı: "Fiziksel kapasitenin etkin ve verimli kullanımı, artan tedavi gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve personel verimliliğine ilişkin eylem planları belirlenecek. Bu amaçla mevcut personel ve ünit kapasiteleri göz önünde bulundurularak çalışma saatleri yeniden düzenlenecek. Gerekli görüldüğü takdirde vardiyalı çalışma takvimi belirlenerek İl Sağlık Müdürlüklerine aylık olarak gönderilecek.

- Acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetleri kapsamında tanımlanmış vakalarda, kanal tedavisi, diş çekimi, protez tamiri, düşmüş/kırık dolgu yenilenmesi, kron/köprü simantasyonu vb. dental müdahalelerin mümkünse aynı seans içerisinde, değilse mümkün olan en az sayıda tedavi seansında yapılmasını sağlayacak şekilde randevu planlaması yapılacak.

- Tüm kurumlarda triaj birimleri oluşturularak hastaların aciliyet durumlarının tespiti ve ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlanacak. Böylece bina içerisinde oluşacak hasta yoğunluğunun önüne geçilecek. Mümkün olan durumlarda triaj birimleri öncelikli olarak uzaktan iletişim yöntemleri (telefon, internet gibi interaktif yöntemler ile) kullanılarak hizmet verecek şekilde tasarlanacak. Bu birimde hastane kapasitesine uygun sayıda personel görevlendirmesi yapılacak.

- Sağlık kuruluşunda acil ve zorunlu tedaviler hariç tüm tedavi hizmetleri randevulu olacak ve kurumlardaki randevusuz hasta girişi en aza indirgenecek. MHRS randevularının düzenlenmesi, aynı seansta tedavi işlemlerinin ve tedavi sonrası ortam dezenfeksiyonunun yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde başhekimlikler tarafından yapılacak.

- Gerekli hallerde uzmanlık branşına bakılmaksızın tüm hekimlerin yoğunluk olan birimlerde görevlendirilmesi yapılacak, bu sayede mevcut iş gücünün etkin kullanımı sağlanacak.

- Nöbet hizmetlerinin planlanması, aktif diş hekimi sayısı, ulaşılabilirlik, yardımcı personel sayıları ve hasta potansiyeli değerlendirilerek il sağlık müdürlüklerince yapılacak.

- Diş protez laboratuvarlarında çalışan personel sayısı, hasta yoğunluğu ve iş kapasitesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek.

- Filyasyon çalışmaları kapsamında yapılan görevlendirmelerde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlardan görevlendirilecek personel sayısı, ilgili başhekimliklerle koordineli olarak ve poliklinik hizmetlerini aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenecek.