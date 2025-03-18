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        Haberler Sağlık Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, yumurta kabuk tozu ile zar proteinlerinden diş hassasiyetini ön planda tutan "florsuz vernik" üretildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:38
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        Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi
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        Üniversitenin Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Durmuş ile Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ülker, diş hassasiyeti bulunan 10 yaş altı çocuklar ile yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların kullanabilmesi için florlu ürünlere alternatif diş verniği üretme çalışması başlattı.

        Üniversite ve sanayi işbirliğiyle, yumurta kabuğu tozu ve zarının proteinlerinden geliştirilen "florsuz vernik", diş hassasiyeti olan hastaların kolaylıkla uygulayabilmesi için tasarlandı.

        Çalışmayı anlatan Prof. Dr. Durmuş, geliştirdikleri ürünün doğal olduğunu ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını vurguladı.

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        Ürünün içeriğinde flor bulunmadığına dikkati çeken Durmuş, "Ürünü, diş yüzeyine bağlanabilme özelliği olan yumurta kabuk tozu ve zar proteinlerden elde ettik" dedi.

        Durmuş, üründe yutulması halinde herhangi bir zarara neden olabilecek madde bulundurmadığını kaydetti.

        ÜRÜN 4 AY BOYUNCA HASSASİYETİ GİDERİYOR

        Ürünü laboratuvar ortamında hücre kültürü çalışmasıyla incelediklerini anlatan Durmuş, şu bilgileri paylaştı: "Florsuz vernik, diş hassasiyeti olan bireylerde, eğitim öğretim dönemine başlamış çocuklarda ve diş çürüğüne yatkın bireylerde dişlere uygulanarak, çürüğe karşı olan dayanıklılıklarını artırmak amacıyla geliştirdiğimiz bir ürün. Bu kişilerin vücuduna yutmaya bağlı çok flor aldığını düşünüp, alternatif olarak bu ürünü geliştirdik. Ürünü, laboratuvar ortamında hücre kültürü çalışmasıyla da inceledik ve toksik olmadığını gördük. Aynı zamanda dentin kanallarını da diğer ürünler gibi tıkadığını keşfettik. Ürünün içerisinde herhangi bir sentetik ve farklı malzeme olmadığı için hastalarda 4 ay boyunca hassasiyeti gideriyor."

        Durmuş, ürünün önemli özelliklerinden birinin de içerisinde flor bulundurmadığı için diş hassasiyeti olanlara sık sık uygulanabildiğini sözlerine ekledi.

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