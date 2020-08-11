Diş eti hastalığının ilerlemesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olan diş eti çekilmesi dişlerin dişten ayrık gibi görünmesine neden olmaktadır.
Diş Eti Çekilme Nedenleri
- Diş eti dokularının ve çene kemiğinin etkilenerek dişin kaybedilmesine neden olan diş eti hastalığı ilerleme oluştukça dişlerde sallanmalar ve diş etinin çekilmesi oluşmaktadır.
- Yaşlanmayla birlikte diş eti çekilmesi de yaşanmaktadır. Bu durum oldukça yaygın olur ve fizyolojik bir süreç olarak kabul edilir.
- Dişlerin diziliminde ortaya çıkan çarpık yapılanmalarda; diş eti çekilmesini tetikleyen nedenlerdendir. Bu durumda alt ve üst çene kapanma sorunu yaşar. Çene yapısı dar olmasından kaynaklanan diş eti çekilmesi ortaya çıkar. Ortodonti ile tedavi edilerek açık kısım kapatılmaya çalışılır.
- Yanlış diş fırçalama şekli de diş eti çekilmesi nedenleri arasındadır. Sürekli yatay ve sert bir fırçalama şekli buna neden olur.
- Psikolojik olarak görülen diş sıkma ve diş gıcırdatma zamanla diş eti çekilmesine neden olmaktadır. Dişlerde estetik olarak bozulma ve hassasiyet de oluşturabilmektedir.
- Frenilum denilen kas dokusu diş etine bağlı bir dokudur. Bu dokunun yüksek olması da diş eti çekilmesi yapmaktadır. Alt ön kısımda daha çok oluşmaktadır. Tedavi ile düzeltilebilmektedir.
Diş eti çekilmesi hem diş eti estetiğinin bozulmasına hem de yoğun şekilde hassasiyete neden olur ve bu sorunlar oldukça önemlidir. Bu da belli zaman sonra diş çürümelerine etki etmektedir.
Diş eti çekilmesi cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Kaybedilen dokunun tekrar oluşturulması için bir kaç ameliyat gerekli olabilmektedir. Bu da hastanın isteğiyle ancak yapılabilmektedir. Eğer fırçalama hatası, diş gıcırdatma ve diş sıkma nedeni ile oluşan diş eti çekilmesi ise; macun ile tedavi edilebilmektedir.
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