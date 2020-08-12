Diş; diş özü, dentin ve mineden oluşur. Diş özü tabakasında ağrıya, sıcağa ve soğuğa karşı duyarlı, hassaslık gösteren kan damarları ve duyu sinirleri bulunmaktadır. Gıdalar mekanik olarak sindirimi ağızlarda oluşturur. Dişler besinleri parçalar ve tükürük ile de sindirime yardımcı olur. Bu nedenle ağızda, diş etinde ve dişte oluşan sorunlar sindiriminde bozulmasına etki edecektir. Diş bozukluğu konuşmayı da etkilemektedir.
Diş Eti Hastalığı Sebepleri ve Ağrı
Ağızda oluşan en önemli hastalıklar diş eti hastalığı ve dişlerin çürümesidir. Diş minesini ve altında bulunan dentin tabakasında oluşan tahribat nedeni ile diş plağı oluşur ve bu da diş çürüklerini meydan getirir. Diş plağı; bakterilerin ve besin artıklarının diş etiyle birleştiği kısımda oluşan renksiz ve yapışkan bir tabakadır. Eğer dişler fırçalanmazsa birikmiş olan bu tabaka artar ve diş eti ile dişte temizlenmesi güç bakteri üreten bir kireç tabakası oluşur. Oluşan bakterilerde şekerli gıdaların kalıntılarını parçalamak suretiyle asit üretimi yaparlar. Bakteriler kendileri de asit üretimini sağlarlar. Bu asitlerde minenin ve dentin aşınmasına etki ederek oyuklar oluşturur.
Oluşan bu plaklar diş ve diş eti hastalıklarına da neden olmaktadır. Dişlerde oluşan oyuklar sürekli alt tabakaya doğru ilerlemeye başlar. Tedavi edilmezse enfeksiyon dişin özüne ilerler ve kan damarları ile sinirlere etki ederek ağrı ve iltihap oluşmasına neden olur. Diş etlerinde oluşan ağrıların en büyük nedeni ise; oluşan enfeksiyonlardır. Diş özündeki bu tahribat dişin artık ölmesi demektir.
Diş ve diş eti rahatsızlıklarının önüne geçmek için 6 ayda bir diş kontrolü yaptırmak gerekir. Ayrıca dişlere iyi bakmak, düzenli fırçalamak, ağız içinde oluşan bakteriler için gargara yapmak, şekerli gıdalar alındıktan sonra mutlaka temizlemek gereklidir. Dişlerin sağlığı açısından şekerli gıda tüketimine son vermek daha çok meyve sebze ile beslenerek dişlerin güçlenmesini sağlamak gereklidir.
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