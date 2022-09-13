Herkes güvenli bir şekilde evinde hastalıklarına çare bulmayı istemektedir. Bu konuda çalışmalar yapan pek çok uzman vardır. Onlar da evinde diş çürüğünü tedavi etmek isteyenlere çeşitli öneriler sunarlar. Evimizde devamlı bulunan çeşitli yöntemlerde diş çürüğünün olumsuz semptomlarını da az da azaltabilmek mümkündür. Fakat evde uygulanan beslenme ve bitkisel yöntemlerin anlık tedaviler olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü çürüklerin uzun süre dişçide tedavi olmadan bekletilmesi doğru değildir. Bu durum diş kaybına ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Eğer diş çürüğünüz ilerliyorsa ve ağrısı da geçmiyorsa vakit kaybetmeden bir diş doktoruyla görüşmenizde fayda vardır.

Diş çürüğü çoğunlukla diş ağrısıyla beraber kendini gösterir. Genellikle şekerli besinleri çiğnerken çürüğe rast geldiğinde şiddetlenen ağrı bize dişimizde çürük olduğunu anlatır. Diş çürükleri başlangıç seviyesindeyse kolaylıkla tedavi edilebilir. Ancak ilerlediğinde tedavi yöntemleri de zorlaşmaktadır. Pek çok kişi dişçiye gitmek yerine evinde uyguladığı yöntemlerle diş çürüğünün olumsuz semptomlarını geçirmek ister.

Evet bu mümkündür. Ancak bu çözüm yolları geçicidir. Kalıcı çözüm için diş çürüğünün dişçide tedavi edilmesi gerekmektedir. En azında dişçiye gidene kadar evinizde diş çürüğü ağrısı için yapabileceklerinizi kapsayan bu içerik sizler için faydalı olacaktır. Bu içeriğimizde diş çürüğü doğal tedavi yolları: evde diş çürüğü ağrısına iyi gelen şeyler, besinler ve bitkiler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte diş çürüğü doğal tedavi yolları hakkında tüm merak edilenler…

Diş Çürüğü Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Diş çürüğü ağrısına iyi gelen şeyler arasında; tuzlu su gargarası, ağzın devamlı olarak temiz tutulması, karanfil ya da karanfil yağının ağrıyan yere koyulması ve ağız gargaraları bulunmaktadır. Ancak bunlar geçici çözümlerdir. Eğer ağrı şiddetlenirse ağrı kesici alabilirsiniz. Diğer yandan vakit kaybetmeden bir diş doktoruyla görüşmekte fayda vardır.

Diş Çürümesi İçin Doğal Tedavi Yolları

Diş çürümesi için doğal tedavi yolları olduğu gibi yine ağrı kesilmezse ve ilerlerse bir diş doktoruyla vakit kaybedilmeden görüşmek gerekmektedir. Ancak yine de dişçiye gidene kadar tuzlu su gargarası yaparak ağrının kesilmesini sağlayabilirsiniz. Suyun ılık olmasına dikkat edin. Tuzlu su gargarası ağzı temizlemeye yardımcı olduğu gibi diş çürüğünün iltihaplanmasını da engellemektedir.

Diş Çürüğü Ağrısına Doğal Tedavi Yolları

Diş çürüğü ağrısına doğal tedavi yolları çeşitlidir. Bunların başında tuzlu su gargarası gelmektedir. Nane, karanfil, adaçayı da doğal ağrı kesici olduğundan ağrının kesilmesine yardımcı olmaktadır.

Diş Çürüğü Ağrısı Evde Ne İyi Gelir?

Diş çürüğü ağrısı evde ne iyi gelir? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Evde yapılan gargaralar ağrının hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca karanfil ve nane yağlarını da ağrıyan dişe koyabilirsiniz. Ancak bunların geçici çözümler olduğu unutulmamalıdır. Çünkü diş çürüğü dişçi tarafından müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Eğer çürüklere dolgu yapılmazsa diş kaybı ya da iltihaplanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Diş Çürümesine İyi Gelen Besinler

Diş çürümesine iyi gelen besinler bulunmaktadır. Bunların arasında elma, havuz ve kereviz başta gelmektedir. Bu besinler dişlerin temizlenmesine de yardımcı olduğundan kolay çürümesini engellemektedir.

Diş Çürümesine İyi Gelen Bitkiler

Diş çürümesine iyi gelen bitkiler bulunmaktadır. Bunların başında nane, adaçayı ve karanfil gelmektedir. Bunlar dişlerin ve ağzında temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Genel olarak dişleri de güçlendiren bu bitkileri çay şeklinde kullanabileceğiniz gibi direkt olarak da dişe uygulayabilirsiniz. Bazen bu bitkilerin yağları da dişlere sürülebilmektedir.