Ancak bazı durumlarda eğer uzun sürerse boğaz kuruluğu tehlikeli ya da kronik olabilir. Boğaz kuruluğunun çok fazla nedeni vardır. Bu nedenlerden biri sıvı tüketiminin az olmasıdır. Kuru ve nemi az ortamlarda bulunmak da boğaz kuruluğuna neden olabilir. Bunun dışında mevsimsel gripler ve soğuk hava boğazda kurumaya yol açar.

Bunların dışında kanser hastalarının almak durumunda olduğu radyoterapi ve kemoterapi gibi tedaviler de uzun vadede boğaz kuruluğuna neden olabilir. Boğaz kuruluğu rahatsız edici bir durum olduğundan hızlı bir şekilde geçmesi istenmektedir. Bunun için evde uygulanabilecek çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Eğer evde uygulanan yöntemler ortalama iki hafta içinde boğaz kuruluğuna çözüm olmazsa uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Boğaz kuruluğu her yaştan kişide her zaman görülmesi muhtemel bir durumdur. Ancak yine de mevsime bağlı da boğaz kuruluğu oluşabilir. Mevsimsel gripler, soğuk algınlığı, farenjit ve reflü gibi boğazı etkileyen hastalıklar da boğaz kuruluğuna yol açabilir. Ani öksürük krizlerine de neden olabilen boğaz kuruluğu gündelik yaşamı olumsuz etkiler. Bu yüzden hızlı çözüm yolları herkesin ilgisini çeker. Boğaz kuruluğu normal şartlarda evde uygulanacak yöntemlerle tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır.

Evinizde gargaralar, bitki çayları ve beslenme ile boğaz kuruluğunu tedavi edebilirsiniz. Ancak yine de eğer boğaz kuruluğu geçmiyorsa farklı bir durum olabilme ihtimaline karşılık uzman bir doktorla görüşmek faydalı olacaktır. Bu içeriğimizde boğaz kuruluğuna iyi gelen doğal çözümler: evde boğaz kuruluğuna iyi gelen bitkiler, bitki çayları ve besinler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boğaz kuruluğuna iyi gelen doğal çözümler ile ilgili merak edilen her şey…

Boğaz Kuruluğu Evde Nasıl Geçer?

Boğaz kuruluğu her ne kadar rahatsız edici bir durum olsa da evde uygulanabilecek yöntemler ile geçebilir. Peki boğaz kuruluğu evde nasıl geçer? Öncelikle ılık suyla boğaz kuruluğunu geçirebilirsiniz. Düzenli içilen ılık su ve bitki çayları boğaz kuruluğunu giderir. Boğaz kuruluğu gribal enfeksiyonlar yüzünden ya da enfeksiyon yüzünden oluyorsa C vitamini ve tuzlu su gargarası iyi gelecektir.

Boğaz Kuruluğuna İyi Gelen Doğal Çözümler

Boğaz kuruluğuna iyi gelen doğal çözümler arasında tuzlu su gargarası başta gelir. Düzenli olarak yapıldığında boğaz kuruluğu geçmektedir. Bunun dışında C vitamini de enfeksiyon ya da grip yüzünden oluşan boğaz kuruluğunu giderir. Bunların dışında ılık ballı süt ve ıhlamur içerek de boğaz kuruluğundan kurtulmak mümkündür.

Boğaz Kuruluğuna İyi Gelen Bitkiler

Boğaz kuruluğuna iyi gelen bitkiler bulunmaktadır. Ihlamur, salep, kuşburnu, nane, ekinezya, okaliptüs ve adaçayı gibi bitkiler boğaz kuruluğunu giderir. Ancak bitki çaylarının ılık içilmesi boğaz kuruluğu için daha faydalıdır. Sıcak içilen çaylar boğazı tahriş edebildiği için daha büyük sorunlara yol açabilir. Ancak yine de boğaz kuruluğu geçmiyorsa bir kulak burun boğaz uzmanı ile görüşebilirsiniz.

Boğaz Kuruluğuna İyi Gelen Bitki Çayları

Boğaz kuruluğuna iyi gelen bitki çayları arasında ıhlamur en yaygınıdır. Bunun dışında adaçayı, kuşburnu, nane-limon, meyan kökü, karanfil, zencefil, salep gibi bitkileri içebilirsiniz. Bunları ılık olarak tüketip içine bal ve limon ekleyebilirsiniz. Günde birkaç fincan bitki çayı tüketebilirsiniz. Genel olarak vücuda zararı olabileceğinden bitki çaylarını kararında tüketmek gerekir.

Boğaz Kuruluğuna İyi Gelen Besinler

Boğaz kuruluğuna iyi gelen besinler arasında; C vitamini ihtiva eden sebze ve meyveler, salep, ballı süt, limon, karabiber, ılık su, çeşitli bitki çayları yer alır. Bunların dışında bol su içtiğinize de emin olun.